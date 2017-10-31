ПОЛІТИКА НОВИНИПольський уряд планує розмістити перші американські ракетні комплекси Patriot протягом двох найближчих років.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ракетні комплекси Patriot з'являться у Польщі у 2019 році, – Мацеревич
Поставки комплексів Patriot є результатом прискорення переговорів з американською адміністрацією
Антоній Мацеревич Фото: mon.gov.pl
Про це заявив міністр оборони країни Антоні Мацеревич, передає "Польське Радіо".
"Це реальний термін, який випливає з останніх переговорів між Польщею і компанією Raytheon про постачання цього обладнання. Поставки комплексів Patriot є результатом прискорення переговорів з американською адміністрацією, а також підтримки цих переговорів президентом США Дональдом Трампом. Згідно з підписаним у липні меморандумом, постачання ракетних комплексів Patriot будуть розділені на два етапи", – наголосив міністр.
Нагадаємо, що 13 вересня, до польського Гданська прибула чергова партія американської військової техніки у рамках стратегії НАТО зі зміцнення східних кордонів.
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