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Ракетні комплекси Patriot з'являться у Польщі у 2019 році, – Мацеревич

Поставки комплексів Patriot є результатом прискорення переговорів з американською адміністрацією
Польський уряд планує розмістити перші американські ракетні комплекси Patriot протягом двох найближчих років.
Ракетні комплекси Patriot з Антоній Мацеревич Фото: mon.gov.pl

Про це заявив міністр оборони країни Антоні Мацеревич, передає "Польське Радіо".

"Це реальний термін, який випливає з останніх переговорів між Польщею і компанією Raytheon про постачання цього обладнання. Поставки комплексів Patriot є результатом прискорення переговорів з американською адміністрацією, а також підтримки цих переговорів президентом США Дональдом Трампом. Згідно з підписаним у липні меморандумом, постачання ракетних комплексів Patriot будуть розділені на два етапи", – наголосив міністр.

Нагадаємо, що 13 вересня, до польського Гданська прибула чергова партія американської військової техніки у рамках стратегії НАТО зі зміцнення східних кордонів.

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31 10 2017 07:17
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