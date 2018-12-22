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"Реал" переміг на клубному чемпіонаті світу

У фінальному матчі в Абу-Дабі "Реал" обіграв "Аль-Айн" (ОАЕ)
У фіналі мадридський клуб обіграв "Аль-Айн".
"Реал" переміг на клубному чемпіонаті світу Фото: sportobzor

Мадридський "Реал" став переможцем клубного чемпіонату світу. У фінальному матчі в Абу-Дабі "Реал" обіграв "Аль-Айн" (ОАЕ) 4:1, повідомляє "Укрінформ".

У фіналі клубного чемпіонату світу в Абу-Дабі переможець європейської Ліги чемпіонів – "Реал" обіграв господарів турніру – "Аль-Айн" з ОАЕ 4:1. Перший м’яч мадридців забив Лука Модрич на 14-й хвилині.

Після перерви Маркос Льоренте та Серхіо Рамос зняли усі питання стосовно переможця матчу. Ще один м’яч у власні ворота забив Яхья Надер. Гол престижу "Аль-Айна" в активі Цукаси Шіотані.

"Реал" став чотириразовим переможцем клубного чемпіонату світу. Це перший трофей мадридців під керівництвом нового тренера Сантьяго Соларі.  

Додамо, що Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов призначив головним тренером збірної України з греко-римської боротьби громадянина Росії Сергія Андрєєва.

 

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22 12 2018 23:24
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