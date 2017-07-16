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Реформи в Україні повинні проводити українці, – Гройсман

За словами прем'єра, Україні важливо набути власний досвід
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що реформи в Україні повинні проводити громадяни України, однак не заперечує залучення іноземних фахівців.
Реформи в Україні повинні проводити українці, – Гройсман Володимир Гройсман. Фото: Artyushenko / ZN.ua

"Я думаю, ми колись у певний період часу почали цим зловживати. Я вважаю, що Україну мають будувати українці. Не без того, що ми можемо запрошувати тих чи інших фахівців, які є знаними. Але за великим рахунком ми маємо побудувати свій власний дім, самостійно і це дуже важливо. Так, ми будем помилятися, так ми можемо щось зробити не так, як це робили інші країни, але я глибоко переконаний, що все, що ми маємо зробити – ми маємо пропустити через своє серце – тоді ми будемо це цінувати. У кожній країні є свій унікальний досвід і в України має бути свій. Дуже важливо, що за ці три роки ми почали накопичувати свій власний досвід", – сказав Гройсман в ефірі "112 Україна" в неділю, 16 липня.

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