Реформи в Україні повинні проводити українці, – Гройсман
"Я думаю, ми колись у певний період часу почали цим зловживати. Я вважаю, що Україну мають будувати українці. Не без того, що ми можемо запрошувати тих чи інших фахівців, які є знаними. Але за великим рахунком ми маємо побудувати свій власний дім, самостійно і це дуже важливо. Так, ми будем помилятися, так ми можемо щось зробити не так, як це робили інші країни, але я глибоко переконаний, що все, що ми маємо зробити – ми маємо пропустити через своє серце – тоді ми будемо це цінувати. У кожній країні є свій унікальний досвід і в України має бути свій. Дуже важливо, що за ці три роки ми почали накопичувати свій власний досвід", – сказав Гройсман в ефірі "112 Україна" в неділю, 16 липня.
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