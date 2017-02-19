Ремонтники відновили частину ЛЕП, однак світла в Авдіївці досі немає

Авдіївські енергетики спільно з військовими та оперативними службами міста намагаються відновити лінії електропередач. Українська сторона готує заявку щодо встановлення режиму “Тиша” на 20 лютого.

Станом на 16.00 електроенергія до міста не подається.

"Ремонтні бригади працювали на об’єктах з 10.00 до 15.00. Загалом було виявлено п’ять пошкоджень лінії електропередач неподалік газорозподільної станції", – повідомляє прес-центр штабу АТО.

Повністю полагодити лінію електропередач поки що не вдалося.



Фото: facebook.com/pg/ato.news

До найважливіших об’єктів інфраструктури міста продовжують подавати електроенергію за допомогою електрогенераторів.

Аби завершити ремонтні роботи на лінії електропередач та відновити електропостачання міста, українська сторона СЦКК готує заявку щодо встановлення режиму “Тиша” на 20 лютого.

"Сьогодні в районі проведення ремонтних робіт противник дотримувався режиму припинення вогню", – повідомили в штабі АТО.



Фото: facebook.com/pg/ato.news



Фото: facebook.com/pg/ato.news

Раніше iPress.ua повідомляв, що станом на 14:50 ремонтною бригадою ТОВ "ДТЕК високовольтні мережі" відновлено пошкоджену повітряну лінію електропередач на контрольованій території. Тривають перемовини щодо відновлення пошкодженої лінії електропередачі на непідконтрольній території.

Нагадаємо, Авдіївка та коксохімічний завод були знеструмлені ввечері 18 лютого внаслідок обстрілу з важкої артилерії.