Ремонтники відновили частину ЛЕП, однак світла в Авдіївці досі немає
Станом на 16.00 електроенергія до міста не подається.
"Ремонтні бригади працювали на об’єктах з 10.00 до 15.00. Загалом було виявлено п’ять пошкоджень лінії електропередач неподалік газорозподільної станції", – повідомляє прес-центр штабу АТО.
Повністю полагодити лінію електропередач поки що не вдалося.
Фото: facebook.com/pg/ato.news
До найважливіших об’єктів інфраструктури міста продовжують подавати електроенергію за допомогою електрогенераторів.
Аби завершити ремонтні роботи на лінії електропередач та відновити електропостачання міста, українська сторона СЦКК готує заявку щодо встановлення режиму “Тиша” на 20 лютого.
"Сьогодні в районі проведення ремонтних робіт противник дотримувався режиму припинення вогню", – повідомили в штабі АТО.
Фото: facebook.com/pg/ato.news
Фото: facebook.com/pg/ato.news
Раніше iPress.ua повідомляв, що станом на 14:50 ремонтною бригадою ТОВ "ДТЕК високовольтні мережі" відновлено пошкоджену повітряну лінію електропередач на контрольованій території. Тривають перемовини щодо відновлення пошкодженої лінії електропередачі на непідконтрольній території.
Нагадаємо, Авдіївка та коксохімічний завод були знеструмлені ввечері 18 лютого внаслідок обстрілу з важкої артилерії.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків