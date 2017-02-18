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Причиною знеструмлення Авдіївки був артилерійський обстріл

У системі опалення міста знижується температура
Місто Авдіївка Донецької області була знеструмлена внаслідок обстрілу з важкої артилерії.
Причиною знеструмлення Авдіївки був артилерійський обстріл Фото:pravda.com.ua

Про це повідомили в прес-центрі штабу АТО.

"До цієї ситуації в місті призвів черговий артилерійський обстріл з боку російсько-окупаційних військ. Упродовж дня по позиціях Збройних Сил України в районі Авдіївки противник застосував танки та міномети калібру 120 міліметрів, що ймовірно і стало причиною аварії на лінії електромереж", – йдеться в повідомленні.

У штабі зазначають, що в системі опалення міста знижується температура, а мобільний зв'язок працює із перебоями.

Нагадаємо, Авдіївка та коксохімічний завод були знеструмлені ввечері 18 лютого. 

Раніше у штабі АТО повідомили, що в суботу в районі Авдіївки сталося бойове зіткнення

У середу, 15 лютого, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в разі продовження блокади поставок енергоресурсів з окупованого Донбасу існує загроза зупинки через 9 днів Авдіївського коксохімічного заводу, а також металургійних підприємств у Кривому Розі та Маріуполі.

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18 02 2017 23:11
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