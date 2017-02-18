Причиною знеструмлення Авдіївки був артилерійський обстріл

Місто Авдіївка Донецької області була знеструмлена внаслідок обстрілу з важкої артилерії.

Про це повідомили в прес-центрі штабу АТО.

"До цієї ситуації в місті призвів черговий артилерійський обстріл з боку російсько-окупаційних військ. Упродовж дня по позиціях Збройних Сил України в районі Авдіївки противник застосував танки та міномети калібру 120 міліметрів, що ймовірно і стало причиною аварії на лінії електромереж", – йдеться в повідомленні.

У штабі зазначають, що в системі опалення міста знижується температура, а мобільний зв'язок працює із перебоями.

Нагадаємо, Авдіївка та коксохімічний завод були знеструмлені ввечері 18 лютого.

Раніше у штабі АТО повідомили, що в суботу в районі Авдіївки сталося бойове зіткнення.

У середу, 15 лютого, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в разі продовження блокади поставок енергоресурсів з окупованого Донбасу існує загроза зупинки через 9 днів Авдіївського коксохімічного заводу, а також металургійних підприємств у Кривому Розі та Маріуполі.