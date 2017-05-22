Світоліна стала шостою ракеткою світу у рейтингу WTA Світоліна заробила 900 рейтингових очок і 461 355€ призових

Українка Еліна Світоліна після перемоги на турнірі в Римі піднялася на шосту позицію в рейтингу WTA.

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Еліна п`ятій позиції, на якій знаходиться іспанка Гарбіньє Мугуруса, програє лише 61 очко. Завдяки титулу в Римі Світоліна заробила 900 рейтингових очок і 461 355€ призових, - повідомляє Champion. Новий рейтинг WTA: 1 (1). Анжелік Кербер (Німеччина) 7035 2 (2). Серена Вільямс (США) 6110 3 (3). Кароліна Плішкова (Чехія) 6100 4 (4). Сімона Халеп (Румунія) 5790 5 (7). Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) 4636 6 (11). Еліна Світоліна (Україна) 4575 7 (5). Домініка Цибулкова (Словаччина) 4480 8 (6). Йоханна Конта (Великобританія) 4330 9 (8). Свєтлана Кузнєцова (Росія) 4310 10 (9). Агнешка Радванська (Польща) 4095 ... 42 (41). Леся Цуренко (Україна) 1223 92 (91). Катерина Бондаренко (Україна) 658. Нагадаємо, українська тенісистка Еліна Світоліна стала переможницею турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії Premier 5 в Римі (Італія).

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