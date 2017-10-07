Резервних коштів Катару вистачить, щоб витримати арабські санкції

Зокрема довгострокові контракти в газовій та нафтовій галузях не спостерігаються

Катар заявив, що має 340 мільярдів доларів у резервах, які могли б допомогти країні Перської затоки витримати ізоляцію її потужними арабськими сусідами.

"Це надійність нашої системи, у нас є достатньо грошей, щоб витримати шок будь-якого типу", - сказав губернатор центрального банку Шейх Абдулла Бін Сауд аль-Тані в інтерв'ю каналу CNBC, інформує Reuters.

Аль-Тані зазначив, що центральний банк має 40 мільярдів доларів у складі резервів плюс золото, тоді як суверенний фонд капіталу Інвестиційного фонду Катара має 300 мільярдів доларів у резервах, які він може ліквідувати.

Катарські запаси послабилися, а риял QAR= був нестабільним на спотовому ринку, оскільки Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн та Єгипет 5 червня обірвали дипломатичні та транспортні зв'язки з Катаром, звинувачуючи його в підтримці тероризму. Доха відхилив ці твердження.

"У Катарі вже існує хороша і унікальна система, у нас є закони проти усіх цих терористів", - заявив Аль Тані в CNBC. "Ми працюємо з МВФ (Міжнародним валютним фондом) та іншими установами, щоб встановити наші закони та аудити та огляди", - додав він.

"У нас немає проблем, ми раді, що вони переглядають всі наші книги, вони відкриті", - додав він.

За словами Аль-Тані, коли центральний банк помітив відтік коштів від деяких нерезидентів, суми не були особливо значними.

За його словами, з Катару вивели суму менше 6 мільярдів доларів за останній місяць. "В реальності країна має більше [грошей]", - сказав він, підтверджуючи, що притоки перевершують відплив. Аль-Тані зазначив, що за перший тиждень збільшення обсягу використання репо-центру центрального банку комерційними банками склало до 15 мільярдів доларів. "У нас є достатньо компакт-дисків (сертифікат депозитів), казначейських векселів та казначейських зобов'язань у руках - на стороні активів банківського сектора, що забезпечує їм ліквідність", - сказав він. Він також заявив, що стабільність катарського риялу, який прив'язаний до долара США, буде "збережена у майбутньому". Аль-Тані зазначив, що довгострокові контракти в газовій та нафтовій галузях не спостерігаються. Рейтингове агентство Moody's Investors Service раніше змінило прогноз щодо кредитного рейтингу Катару до негативного від стабільного, посилаючись на економічні та фінансові ризики, що виникають внаслідок поточної суперечки між Катаром та союзом, очолюваним Саудівським Альянсом. Незважаючи на ринкові тенденції, економісти кажуть, що найбільший у світі експортер зрідженого природного газу в країні вжив низку заходів, таких як заплановане збільшення обсягів видобутку газу та нові транспортні маршрути, щоб витримати кризу. Банківський сектор Катару все ще має значну залежність від іноземного фінансування. Тридцять шість відсотків загальних зобов'язань комерційних банків у травні були іноземцями, включно з іншими членами Ради шести країн Співдружності затоки (GCC). Саудівська Аравія, ОАЕ та бахрейнські банки вже значною мірою заморозили новий бізнес з Катаром через керівництво своїх центральних банків. Якщо розкол зростає і гроші витікають, банківська система країни має достатню кількість буферів, щоб "відповідати всім вимогам", за словами аль-Тані. "Ми бачимо, що наш банківський сектор добре капіталізований, базуючись на "Базелі III", оскільки вони мають високі ліквідні активи, плюс вони мають дуже хорошу міжбанківську діяльність всередині та зовні, і на даний момент вони дуже стабільні, тому ми не вважаємо, що є про що хвилюватися на даний момент", - наголосив губернатор.

Зазначимо, нещодавно уряд Катару повідомив про формування комітету для відшкодування збитків, які були завдані в результаті ізоляції чотирма арабськими країнами.

Раніше Єгипет, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати і Бахрейн звинуватили Катар у зриві посередницьких зусиль із врегулювання кризи дипломатичних відносин.