Режим Асада задав авіаудари у Східній Гуті попри перемир'я
Загалом було завдано шість авіаударів по містах Дума та Айн Терма, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Сирійський центр з моніторингу за дотриманням прав людини.
"Атаки було здійснено попри те, що з 12:00 суботи у Східній Гуті урядові війська оголосили перемир'я. У Міноборони Росії також заявили про створення зони деескалації "Східна Гута". У центрі моніторингу додали, що на підконтрольних повстанцям територіях Східної Гути в суботу було здебільшого тихо", - зазначили у виданні.
Нагадаємо, що Росія, Туреччина та Іран на переговорах в Астані у травні домовилися створити в Сирії чотири зони деескалації. Ці зони мають охопити райони, що перебувають під контролем різноманітних груп повстанців у Східній Гуті, провінціях Ідліб та Хомс, а також на півдні країни. Над зонами деескалації планувалося заборонити польоти літаків.
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