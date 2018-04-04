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РФ вимагає провести засідання Радбезу ООН у справі Скрипаля

Росія зажадала скликати в четвер відкрите засідання Ради Безпеки ООН у справі Сергія Скрипаля.
РФ вимагає провести засідання Радбезу ООН у справі Скрипаля Фото: afp.com

Про це заявив в середу на засіданні Ради Безпеки ООН постійний представник РФ при ООН Василь Небензя, інформує ТАСС.

РФ попросила скликати засідання в Нью-Йорку в другій половині дня - о 15:00 за місцевим часом.

Звертаючись до голови Ради Безпеки організації, Небензя заявив, що Росія керується принципом, що "застосування хімічної зброї є неприпустимим і має бути розслідуване, а виконавці – покарані".

Минулого тижня Росія направила в ОЗХЗ список з 13 питань щодо отруєння Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Сьогодні Москва заявила, що отримала відповідь, але зазначила, що "по суті ОЗХЗ відповіла тільки на одне питання".

ЄС наполягає, що Росія повинна співпрацювати з розслідуваннямотруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки, яке веде Організація із заборони хімічної зброї.

Відзначимо, що вже 29 країн видворяють 143 російських співробітника розвідки, які видавали себе за дипломатів, у зв'язку з отруєнням у Солсбері.

Також НАТО вирішило видворити 7 співробітників російської дипломатичної місії в Брюсселі, які працювали в штаб-квартирі Альянсу.

Як відомо, 4-го березня Сергій Скрипаль та його донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами хімічного отруєння. Відтоді, вони перебувають у важкому стані. Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини, які ймовірно виготовлялись у Росії.

У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.

Згодом повідомли, що Росія надасть дзеркальну відповідь країнам, які вислали її дипломатів через отруєння у Британії екс-розвідниа Сергія Скрипаля.
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04 04 2018 21:19
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