Рівень безробіття в Україні у лютому зріс до 1,7%

Про це свідчать дані Держстату

У лютому рівень безробіття в Україні зріс до 1,7%, тобто на 0,1 пп в порівнянні з січнем.

Кількість безробітних у лютому зросла порівняно з попереднім місяцем і склало 439,3 тис. осіб, допомогу по безробіттю отримують 364,9 тис. У січні допомогу отримували 351,2 тис. осіб, при кількості зареєстрованих безробітних 429 тис, - свідчать дані Державної служби статистики

Також згідно з даними Держстату, середній розмір допомоги з безробіття в лютому становив 1,923 тис. грн, що менше, ніж у січні - 2, 015 тис. грн.

Станом на кінець грудня 2016 р. безробіття в Україні становила 1,5% працездатного населення, або 390,8 тис. офіційно зареєстрованих безробітних.

Зазначимо, цього року Україна залишиться в десятці найбідніших країн.