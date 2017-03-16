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Рівень безробіття в Україні у лютому зріс до 1,7%

Про це свідчать дані Держстату
У лютому рівень безробіття в Україні зріс до 1,7%, тобто на 0,1 пп в порівнянні з січнем.
Рівень безробіття в Україні у лютому зріс до 1,7% Фото: з вільних джерел

Кількість безробітних у лютому зросла порівняно з попереднім місяцем і склало 439,3 тис. осіб, допомогу по безробіттю отримують 364,9 тис. У січні допомогу отримували 351,2 тис. осіб, при кількості зареєстрованих безробітних 429 тис, - свідчать дані Державної служби статистики

Також згідно з даними Держстату, середній розмір допомоги з безробіття в лютому становив 1,923 тис. грн, що менше, ніж у січні - 2, 015 тис. грн.

Станом на кінець грудня 2016 р. безробіття в Україні становила 1,5% працездатного населення, або 390,8 тис. офіційно зареєстрованих безробітних.

Зазначимо, цього року Україна залишиться в десятці найбідніших країн.

Нагадаємо, Київський міський центр зайнятості Міністерства соціальної політики України 19-20 січня уклав низку угод про послуги з підвищення кваліфікації безробітних на загальну суму 4,40 млн грн.
 
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16 03 2017 17:29
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