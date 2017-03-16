CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ лютому рівень безробіття в Україні зріс до 1,7%, тобто на 0,1 пп в порівнянні з січнем.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Рівень безробіття в Україні у лютому зріс до 1,7%
Про це свідчать дані Держстату
Фото: з вільних джерел
Кількість безробітних у лютому зросла порівняно з попереднім місяцем і склало 439,3 тис. осіб, допомогу по безробіттю отримують 364,9 тис. У січні допомогу отримували 351,2 тис. осіб, при кількості зареєстрованих безробітних 429 тис, - свідчать дані Державної служби статистики
Також згідно з даними Держстату, середній розмір допомоги з безробіття в лютому становив 1,923 тис. грн, що менше, ніж у січні - 2, 015 тис. грн.
Станом на кінець грудня 2016 р. безробіття в Україні становила 1,5% працездатного населення, або 390,8 тис. офіційно зареєстрованих безробітних.
Зазначимо, цього року Україна залишиться в десятці найбідніших країн.
Нагадаємо, Київський міський центр зайнятості Міністерства соціальної політики України 19-20 січня уклав низку угод про послуги з підвищення кваліфікації безробітних на загальну суму 4,40 млн грн.
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