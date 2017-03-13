РНБО 15 березня розгляне введення санкцій щодо "Ощадбанку" Росії, - Аваков

На думку Авакова російські банки не можуть працювати в Україні нинішньої ситуації, особливо після заяви про визнання паспортів ОРДЛО

Президент України Петро Порошенко в середу, 15 березня, збирає засідання Ради нацбезпеки і оборони, на якому планується розглянути питання про введення санкцій щодо української "дочки" Сбербанку.

Про це повідомив глава МВС України Арсен Аваков в ефірі одного з телеканалів, передає "Інтерфакс-Україна".

"Наскільки я знаю, президент на середу збирає РНБО, і я думаю, що це питання (можливих санкцій до "дочки" Сбербанку Росії, - ред.) там буде включений і буде розглянуто", - сказав він.

Аваков висловив упевненість, що російські банки не можуть працювати в Україні нинішньої ситуації, особливо після заяви про визнання паспортів ОРДЛО.

"Думаю, що законним способом ми це питання врегулюємо", - вважає глава МВС.

Нагадаємо, Громадянський корпус "Азова" сьогодні провів акцію біля відділення "Ощадбанку" на вул. Володимирській у Києві. Учасники мітингу принесли бетонні блоки і "замурували" вхід у заклад в знак протесту проти роботи банку в Україні. Також вони палили фаєри. "Ощадбанк" тимчасово призупинив роботу відділення на вулиці Володимирській у Києві та подав заяву в правоохоронні органи.