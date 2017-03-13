РНБО 15 березня розгляне введення санкцій щодо "Ощадбанку" Росії, - Аваков
Про це повідомив глава МВС України Арсен Аваков в ефірі одного з телеканалів, передає "Інтерфакс-Україна".
"Наскільки я знаю, президент на середу збирає РНБО, і я думаю, що це питання (можливих санкцій до "дочки" Сбербанку Росії, - ред.) там буде включений і буде розглянуто", - сказав він.
Аваков висловив упевненість, що російські банки не можуть працювати в Україні нинішньої ситуації, особливо після заяви про визнання паспортів ОРДЛО.
"Думаю, що законним способом ми це питання врегулюємо", - вважає глава МВС.
Нагадаємо, Громадянський корпус "Азова" сьогодні провів акцію біля відділення "Ощадбанку" на вул. Володимирській у Києві. Учасники мітингу принесли бетонні блоки і "замурували" вхід у заклад в знак протесту проти роботи банку в Україні. Також вони палили фаєри. "Ощадбанк" тимчасово призупинив роботу відділення на вулиці Володимирській у Києві та подав заяву в правоохоронні органи.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану