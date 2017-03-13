Активісти замуровують "Сбербанк Росії" у Києві, - ФОТО
"Якщо держава не може закрити російський банк, то це зробить громадськість. Кількість російських банків, які фінансують війну на Донбасі, тільки росте", – сказав речник організації Олександр Алфьоров, повідомляє кореспондент "Громадського телебачення" з місця подій.
Також до акції приєднався "Правий сектор".
Фото:http://hromadske.ua
На акції присутні депутати Андрій Білецький та Олег Петренко.
Фото:http://hromadske.ua
Раніше "Азов" повідомив, що у ніч на неділю, 12 березня, в Україні "невідомі патріоти" заблокували роботу десятків банкоматів російських банків, заливши їх монтажною піною.
Як відомо, Національний корпус – партія на чолі з Білецьким, створена у 2016 році, зокрема, з представників цивільного корпусу "Азов" та ветеранів полку"Азов".
Нагадаємо, російський Сбєрбанк приступив до обслуговування у своїх відділеннях клієнтів, що надають "паспорти" громадян так званих "Донецької народної республіки" та "Луганської народної республіки".
Зазначимо, що раніше російські ЗМІ повідомляли, що банки РФ не обслуговують власників цих "паспортів" незважаючи на указ Путіна.
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