Активісти замуровують "Сбербанк Росії" у Києві, - ФОТО

На акції присутні депутати Андрій Білецький та Олег Петренко.

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Раніше "Азов" повідомив, що у ніч на неділю, 12 березня, в Україні "невідомі патріоти" заблокували роботу десятків банкоматів російських банків, заливши їх монтажною піною.

Як відомо, Національний корпус – партія на чолі з Білецьким, створена у 2016 році, зокрема, з представників цивільного корпусу "Азов" та ветеранів полку"Азов".