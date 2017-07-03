Сбєрбанк Росії почав обслуговувати клієнтів з "паспортами" "ДНР" і "ЛНР"

Раніше Путін підписав указ про визнання в Росії документів терористичних організацій "Л/ДНР"

Російський Сбєрбанк приступив до обслуговування в своїх відділеннях клієнтів, що надають "паспорти" громадян так званих "Донецької народної республіки" та "Луганської народної республіки".

"З моменту підписання указу президента РФ про визнання паспортів "ДНР" і "ЛНР" Сбєрбанку потрібен час для організації прийому в якості документа, що посвідчує особу нових видів паспортів. На сьогоднішній день Сбєрбанк готовий до обслуговування осіб, які звернулися із паспортами "ДНР" і "ЛНР", у всіх філіях банку", - повідомили в прес-службі банку, інформує "ТАСС".

Нагадаємо, що раніше російські ЗМІ повідомляли, що банки РФ не обслуговують власників цих "паспортів" незважаючи на указ Путіна.

18 лютого президент Росії Владімір Путін підписав указ про визнання документів, виданих громадянам України та особам без громадянства, які проживають на окупованих територіях Донецької та Луганської областей України. Таким чином, Росія фактично визнала паспорти так званих самоназваних "ЛНР" та "ДНР". Президент України Петро Порошенко назвав визнання Росією паспортів так званих "ДНР" та "ЛНР" черговим доказом російської окупації і порушенням міжнародного права.

Проте в Росії вважають, що визнання "паспортів "ЛНР" і "ДНР"" в Росії продиктовано гуманітарними міркуваннями і не йде врозріз з мінськими угодами.