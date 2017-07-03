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Російські банки не хочуть відкривати вклади власникам паспортів "ДНР" та "ЛНР"

Підстав для відмови у видачі кредитів власникам "паспортів" немає
Російські банки відмовилися визнавати "паспорти" так званих "ДНР" і "ЛНР" і не відкривають вклади їх власникам.
Російські банки не хочуть відкривати вклади власникам паспортів "ДНР" та "ЛНР" Фото: Informator.media

"Кредитні організації не обслуговують держателів цих паспортів незважаючи на указ президента Владіміра Путіна", - повідомляє РБК.

Опитані журналістами РБК російські юристи зазначили, що підстав для відмови у видачі кредитів власникам "паспортів" немає. Повідомляється, що російський Центральний банк на запит агентства не відповів.

Нагадаємо, що 18 лютого президент Росії Владімір Путін підписав указ про визнання документів, виданих громадянам України та особам без громадянства, які проживають на окупованих територіях Донецької та Луганської областей України. Таким чином, Росія фактично визнала паспорти так званих самоназваних "ЛНР" та "ДНР".

Президент України Петро Порошенко назвав визнання Росією паспортів так званих "ДНР" та "ЛНР" черговим доказом російської окупації і порушенням міжнародного права.

Проте в Росії вважають, що визнання "паспортів ЛНР і ДНР" в Росії продиктовано гуманітарними міркуваннями і не йде врозріз з мінськими угодами.

Зазначимо, в Німеччині вважають, що визнання Росією паспортів терористів "ЛНР/ДНР" суперечить Мінським домовленостям та міжнародному праву.

Також указ президента Росії Володимира Путіна про визнання деяких "документів", виданих "ДНР" і "ЛНР", засудили в Єврпейському Союзі, заявивши, не пропускатимуть на свої території осіб із "паспортами "ДНР/ЛНР.
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