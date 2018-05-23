Родичі загиблих у катастрофі малайзійського Boeing звернулися до росіян: "Ми не будемо ненавидіти"

Батько загиблого в небі над Донбасом 17 липня 2014 року 25-річного Джека О'Брайена – Джон О'Брайен – надіслав до редакції російського видання "Новая газета" лист з підписами родичів жертв катастрофи МН17. Від імені родин загиблих він попросив опублікувати їх послання росіянам.

"Написати листа нас підштовхнув той факт, що Чемпіонат світу з футболу відбудеться в Росії, а відкривати його будуть лідери, яких ми вважаємо відповідальними за загибель наших близьких", – зазначив О'Брайен.

У зверненні родичі загиблих наголошують, що жертви аварії літака були вбиті у війні, в якій вони навіть не брали участі, у війні, до якої вони не мали жодного стосунку.

"Минуло вже майже чотири роки з того моменту, як були зруйновані життя наших сімей, але ми досі намагаємося усвідомити, що ж сталося. Наші близькі були вбиті у війні, в якій вони навіть не брали участі, у війні, до якої вони не мали жодного стосунку. Ми знаємо, що вони не єдині жертви цього протистояння. Було вбито більше 10 000 людей, в більшості – мирних мешканців. Їх сім'ї сумують так само, як і наші, не розуміючи, за що були відібрані життя їх близьких. Найтрагічніше – незворотність смерті. Навіть роками ми могли б жити в розлуці, якби знали, що вона закінчиться", – йдеться в листі.

Автори звернення додають: їм відомо про те, що взаємини Росії та України мають довгу історію, і є різні точки зору на походження конфлікту 2014 року, але наголошують, що "всі сторони повинні бути готові подивитися правді в обличчя про свою роль у війні".

Попри спокусу відповісти Росії ненавистю, родичі зазначають, що вони відокремлюють простих росіян від відповідальних осіб "тієї системи управління, яка призвела до атаки на MH17".

"У нас виникає спокуса відповісти ненавистю. Але ми повинні відокремлювати простих росіян від відповідальних осіб – тієї системи управління, яка привела до атаки на MH17. Більшість з нас не дуже добре знають росіян. Ненависть і недовіра частково є наслідком невігластва, але коли ми дізнаємося про людей більше, це здатне змінити і наш погляд. Вважаємо, що народ Росії має право на процвітання так само, як і наші близькі. Думати про це нелегко. Потрібен буде час, щоб наше ставлення хоч якось змінилися. Однак ми знаємо, що піддавшись гіркоті і ненависті, ми будемо поглинуті ними, і неконтрольована ворожнеча між народами знищить людське життя на цій планеті", – зазначають родичі загиблих.

Автори листа інформують, що вважають Російську державу та її лідерів відповідальними за загибель їх близьких.

"На це вказують усі достовірні докази. Ми чекаємо вже довго, але коли-небудь в майбутньому Спільна слідча група нарешті представить свій фінальний звіт, і відповідальні будуть названі по іменах. Тоді справа буде за судом в Нідерландах, який ретельно зважить всі докази і вирішить, хто несе відповідальність", – наголошують родичі.

Також у листі згадується про те, як у жовтні 2015 року над Єгиптом було підірвано рейс 9268 авіакомпанії Metrojet, внаслідок чого загинули 224 людини:

"У 2015 році російські діти і сім'ї лежали мертві на каменях і піску в єгипетській пустелі. У смерті ми не такі різні. Мовні і культурні бар'єри, расові чи релігійні відмінності перестають мати значення. Залишаються лише почуття втрати і любов".

Родичі сподіваються, що Чемпіонат світу відбудеться "в дусі добра" і стане прикладом "здатності жити в мирі один з одним".

Автори листа впевнені, що насправді необхідно, так це "відновлення гуманізму і єдності людства".

"Зрештою, ми разом перебуваємо на одній маленькій блакитній планеті", – пишуть родичі загиблих у катастрофі.

Нагадаємо, малайзійський Boeing, на борту якого перебували 298 осіб, був збитий над Донбасом 17 липня 2014 року. Усі пасажири і члени екіпажу загинули.

У 2016 році міжнародна слідча група опублікувала попередні результати розслідування. Згідно з ними, літак був збитий з землі з установки "Бук" з території, підконтрольної сепаратистам. Привезли його в Україну з Росії, заявили слідчі.