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Родина хлопчика з реклами H&M вирішила переїхати з міркувань безпеки

Матір хлопчика звинувачують в тому, що вона "продала сина"
Сім'я хлопчика, який знявся в рекламі толстовки H&M з написом "Найкрутіша мавпа в джунглях", вирішила переїхати зі свого будинку в Стокгольмі з міркувань безпеки.
Родина хлопчика з реклами H&M вирішила переїхати з міркувань безпеки Скріншот

Однією з причин стали напади на магазини H&M в Йоганнесбурзі, Південна Африка, -  розповіла мати Террі Манго, повідомляє BBC.

За словами жінки, її стали звинувачувати в тому, що вона "продала сина", оскільки вона сама не вважала толстовку расистською і виступила на захист H&M.

Компанія H&M закрила мережу магазинів у Південній Африці після погромів, вчинених протестувальниками проти реклами, яку вони називають расистською.

13 січня поліція Південної Африки застосувала гумові кулі для розгону протестувальників, які громили магазини H&M.

Присутні висловлювали таким чином обурення рекламою із зобреженням темношкірого хлопчика у толстовці з написом "Найкрутіша мавпа у джунглях".

Компанія вибачилась за напис, проте цього виявилось недостатньо.

Бурхлива реакція на рекламу спонукала компанію видалити зображення зі своєї колекції і замінити його іншою фотографією.

Прес-секретар H&M підтвердив у коментарі The Independent, що зображення було видалено, додавши, що компанія "просить вибачення у всіх, кого це могло образити".

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16 01 2018 20:56
ТЕГИ: расизм, H & M
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