Родина хлопчика з реклами H&M вирішила переїхати з міркувань безпеки
Однією з причин стали напади на магазини H&M в Йоганнесбурзі, Південна Африка, - розповіла мати Террі Манго, повідомляє BBC.
За словами жінки, її стали звинувачувати в тому, що вона "продала сина", оскільки вона сама не вважала толстовку расистською і виступила на захист H&M.
Компанія H&M закрила мережу магазинів у Південній Африці після погромів, вчинених протестувальниками проти реклами, яку вони називають расистською.
13 січня поліція Південної Африки застосувала гумові кулі для розгону протестувальників, які громили магазини H&M.
Присутні висловлювали таким чином обурення рекламою із зобреженням темношкірого хлопчика у толстовці з написом "Найкрутіша мавпа у джунглях".
Компанія вибачилась за напис, проте цього виявилось недостатньо.
Бурхлива реакція на рекламу спонукала компанію видалити зображення зі своєї колекції і замінити його іншою фотографією.
Прес-секретар H&M підтвердив у коментарі The Independent, що зображення було видалено, додавши, що компанія "просить вибачення у всіх, кого це могло образити".
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