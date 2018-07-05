Родина одеського митника за два роки купила три електромобілі Tesla, - ВІДЕО
За інформацією із відкритого реєстру МВС, 20 березня 2018 року в батька фіскала Валерія Тарараки з’явився електрокросовер Tesla Model X 2016 р. в. Того ж дня його брат Сергій теж оформив у власність ще одну Tesla Model S. Протягом десяти днів із дати покупки Сергій Тарарака мав подати декларацію про суттєві зміни у майновому стані, але так цього і не зробив, повідомляє Bihus.Info.
Згідно з декларацією фіскала, у 2017 році його дружина Ганна придбала автомобіль Tesla Model S 2014 р. в. Сам Василь Тарарака того ж року став власником електромобіля Nissan Leaf.
Обидві покупки їм нібито обійшлися у трохи більше ніж 800 тисяч гривень, хоча насправді вартість самої лише Tesla на вторинному ринку становить від 45 до 60 тисяч доларів.
У своїй декларації за 2017 рік депутат вказав автомобіль Mercedes-Вenz ML350 2013 і дві Audi Q7 2015 і 2017 р. в. За підрахунками видання, сукупна вартість автопарку родини Тарараків становить понад 400 тисяч доларів. Також у 2017 році фіскал і депутат у сумі задекларували 68 тисяч євро, 168 тисяч доларів і понад 1 млн гривень готівки.
Мати братів Тетяна Тарарака раніше працювала директором одеської школи №275. У 2015 році навчальний заклад опинився у центрі скандалу, оскільки його адміністрація вимагала від батьків учнів сплачувати по 700 доларів благодійних внесків на рік. До того ж гроші потрібно було здавати виключно в доларах.
Зібрані кошти в подальшому нібито йшли на ремонт, оплату охорони і купівлю канцелярського приладдя. Проте, за версією батьків, насправді вони могли бути направлені на фінансування будівництва приватної школи "Ерудит" в елітному селищі Совіньйон поблизу Одеси.
Засновником НВК "Ерудит" є вже вищезгаданий чоловік директорки школи та батько фіскала і депутата Валерій Тарарака.
Нагадаємо, що начальниця планово-економічного відділу КП з обслуговування житлового фонду Дарницького району Києва Тетяна Шуберт отримала в подарунок від сина електрокар Tesla Model S, оцінений лише в 50 тисяч гривень.
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