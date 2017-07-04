Росія екстрадувала до України екс-начальника ДАІ Києва Макаренка
"Так напередодні Дня ДАІ (14 квітня) відбулася екстрадиція колишнього начальника Управління ДАІ ГУМВС України в місті Києві Макаренка, який розшукувався українськими правоохоронними органами за системні хабарництво" - написав генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці в Facebook.
Російські правоохоронці затримали у московському аеропорту "Домодєдово" екс-начальника київської ДАІ Миколу Макаренка, який перебував у міжнародному розшуку за підозрою в корупції.
Нагадаємо, що у квітні 2015 року поліція оголосила в розшук Макаренка за підозрою в корупції. Корупційні схеми базувалися на незаконних механізмах отримання грошей у реєстраційно-екзаменаційних відділах при оформленні автомобілів.
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