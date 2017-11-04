Росія хоче, щоб США зупинили "насильницьку українізацію"
Про це йдеться в коментарі Департаменту інформації і друку МЗС Росії у зв'язку з візитом до Росії держсекретаря США Рекса Тіллерсона.
"Особливо розраховуємо, що США зможуть, використовуючи свій вплив на Київ, нейтралізувати реваншистські настрої української "партії війни". Вашингтон також міг би спонукати владу України до неухильного виконання своїх зобов'язань за Мінськими угодами, що є єдиним шляхом до врегулювання конфлікту, викликаного спробами націонал-радикалів насильно українізувати всі сфери життя цієї багатоетнічної країни", - сказано у повідомленні.
Як відомо, Тіллерсон відвідає Москву 11-12 квітня, після зустрічі міністрів закордонних справ "Великої сімки".
Перед поїздкою він встиг також поговорити з президентом України Петром Порошенком і пообіцяти йому, що Україна не стане предметом пакетних домовленостей з Росією.
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