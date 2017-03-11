Росія і Україна ведуть переговори про відновлення співпраці по літаках "Руслан" - ЗМІ

Російська авіакомпанія "Волга-Дніпро" і ДП Антонов ведуть закриті переговори про співпрацю для продовження льотної експлуатації транспортних літаків Ан-124–100 "Руслан".

Переговори йдуть у закритому режимі, поідомляє російське видання "КоммерсантЪ".

Співпрацю України та РФ в галузі авіапрому перервано у зв'язку з агресією Росії в Україні. Зараз відновлення співпраці, крім самих компаній, залежить і від рішення Верховної Ради України, пише видання.

"За підсумками українське ДП "Антонов" може погодитися продовжувати льотну придатність літаків російської компанії "Волга-Дніпро" в Ульяновську, хоча співпраця країн в авіапромі демонстративно перервано після приєднання Криму. Натомість Київ може отримати документацію для продовження ресурсу літаків Іл-76", - відзначає "Ъ", посилаючись на свої джерела в авіаційній галузі.

"У досягненні домовленостей зацікавлені обидві сторони, але остаточне рішення поки не ухвалене із-за складних відносин між двома країнами,— говорить один зі співрозмовників "Ъ".— Поки є розуміння про вартість послуг і місце проведення робіт: бригада українського підприємства займеться ними на заводі "Авіастар-СП" в Ульяновську".

Компанія "Антонов" вийшла з українсько-російського СП "ОАК—Антонов" у вересні 2015 року. У Мінекономіки України тоді пояснювали: подальше участь в СП недоцільно через припинення роботи над спільними проектами. У січні 2016 року підприємства, що входили до складу українського концерну, були передані в управління "Укроборонпрому".

Нагадаємо, Кабінет міністрів України доручив Мінекономрозвитку ліквідувати держконцерн "Антонов".

