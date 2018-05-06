Росія інкримінувала Сущенкові спробу з'ясувати, чи буде наступ на Маріуполь, - ЗМІ

Українського журналіста Романа Сущенка засуджено в Росії до 12 років, "зокрема, за спробу з'ясувати можливість нового наступу на Маріуполь з боку "ДНР".

Про це пише російська газета "Коммерсант", яка нагадує, оскільки справа Сущенка спочатку була засекречена, в суді було оголошено лише вступну й резолютивну частини вироку. З них випливало, що журналіста визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ст. 276 КК РФ (шпигунство).

За даними газети, слідство ФСБ вважає, що свою відпустку Сущенко, який прилетів у вересні 2016 року з Парижа в Москву до двоюрідного брата, використовував не тільки для зустрічей з родичем, а й для збору інформації. Нібито випускник військового училища Сущенко мав звання полковника і працював на українську розвідку під прикриттям журналіста.

Його, за версією слідства, цікавили структурні подробиці незадовго до цього створеної Росгвардії. Крім того, Сущенко, як вважають у ФСБ, намагався з'ясувати в колишніх російських військових, чи можливий новий наступ із "ДНР" на Маріуполь. Стверджується з посиланням на знайомих журналіста, що ФСБ заздалегідь знала про військове минуле Сущенка, що послужило приводом для налагодження за ним спостереження.

Нагадаємо, що ФСБ Росії затримала журналіста "Укрінформу" Романа Сущенка наприкінці вересня 2016 року. Його звинуватили у шпигунстві.

У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України і збирав секретні відомості про діяльність Збройних сил Росії і Росгвардії. У ГУР МОУ спростували цю заяву.