Росія має право на участь у моніторинговій місії в Україні, – ОБСЄ

Генеральний секретар Організації з безпеки та співробітництва в Європі Томас Гремінгер наголосив, що представники Росії мають право на участь у Спеціальній моніторинговій місії в Україні.

Про це Гремінгер повідомив під час брифінгу у Краматорську, пише "Громадське".

"З 44 країн-учасниць спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, з 700 спостерігачів, які працюють на місцях, 37 – з Російської Федерації. Така позиція місії, тому що Росія є країною-учасницею (ОБСЄ, – ред.) і має право на своє представництво тут", – сказав він.

Гремінгер додав, що кожен співробітник місії має підписати Кодекс ОБСЄ. Також він наголосив, що учасники місії представляють у першу чергу міжнародну організацію ОБСЄ, а не окремо взяту країну, тому й керуватися у своїй діяльності мають принципами та цінностями організації.

Нагадаємо, моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 10 реактивних систем залпового вогню "Град" і 30 танків невстановленого зразка поблизу окупованого бойовиками Луганська.