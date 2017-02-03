Росія надала гарантії тиші біля Авдіївки
Мінери та вибухотехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій разом із представниками СЦКК, вийшли на огляд та розмінування території Донецької фільтрувальної станції, - повідомив глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський 2 березня у Facebook.
Після розмінування на станцію зайде ремонтна бригада КП "Вода Донбасу", щоб розпочати відновлювальні роботи.
"Російська сторона в СЦКК таки надала письмові гарантії режиму тиші в районі ДФС. Хоча окупанти сьогодні зранку активно обстрілювали позиції наших військових навколо Авдіївки. Зокрема, промзону. Стріляли із танків та мінометів", – пише Жебрівський.
За попередніми оцінками фахівців КП, для відновлювальних робіт на ДФС потрібно 2-3 дні, зазначає губернатор.
Як відомо, вранці 24 лютого жителі Авдіївки залишилися без водопостачання внаслідок обстрілу з боку бойовиків. Пізніше воду в результаті пошкодження ДФС стали подавати щогодини із запасних резервуарів.
Згодом, повідомили, що В Авдіївці закінчується питна вода. Її залишилося максимум на дві подачі в мережу через зупинку роботи Донецької фільтрувальної станції.
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