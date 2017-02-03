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Росія надала гарантії тиші біля Авдіївки

Для відновлювальних робіт на ДФС потрібно 2-3 дні
Російська сторона Спільного центру контролю й координації надала гарантії дотримання режиму тиші в районі території Донецької фільтрувальної станції, туди вирушив підрозділ вибухотехніків.
Росія надала гарантії тиші біля Авдіївки Фото:pravda.com.ua

Мінери та вибухотехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій разом із представниками СЦКК, вийшли на огляд та розмінування території Донецької фільтрувальної станції, - повідомив глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський 2 березня у Facebook.

Після розмінування на станцію зайде ремонтна бригада КП "Вода Донбасу", щоб розпочати відновлювальні роботи.

"Російська сторона в СЦКК таки надала письмові гарантії режиму тиші в районі ДФС. Хоча окупанти сьогодні зранку активно обстрілювали позиції наших військових навколо Авдіївки. Зокрема, промзону. Стріляли із танків та мінометів", – пише Жебрівський.

За попередніми оцінками фахівців КП, для відновлювальних робіт на ДФС потрібно 2-3 дні, зазначає губернатор.

Як відомо, вранці 24 лютого жителі Авдіївки залишилися без водопостачання внаслідок обстрілу з боку бойовиків. Пізніше воду в результаті пошкодження ДФС стали подавати щогодини із запасних резервуарів. 

Згодом, повідомили, що В Авдіївці закінчується питна вода. Її залишилося максимум на дві подачі в мережу через зупинку роботи Донецької фільтрувальної станції.

 
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02 03 2017 11:19
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