Росія направила до берегів Сирії найпотужніше угруповання бойових кораблів

Yа думку військових експертів, угруповання виведене в море для підтримки наступу сирійської армії в провінції Ідліб

Російський ВМФ вивів в Середземне море найпотужніше угруповання кораблів з початку участі РФ у конфлікті в Сирії.

До його складу входить 10 кораблів, більшість з яких оснащені крилатими ракетами "Калібр", а також два підводні човни, пише російське видання "Известия".

До складу ударного з'єднання входять ракетний крейсер "Маршал Устінов", великий протичовновий корабель "Сєвєроморськ", сторожовий корабель "Питлівий", фрегат "Адмірал Григорович", сторожові кораблі "Адмірал Ессен" і "Адмірал Макаров", малі ракетні кораблі "Град Свіяжск" , "Великий Устюг", "Вишній Волочек" і дизель-електричні підводні човни Б-268 "Великий Новгород" і Б-271 "Колпіно".

На підході ще кілька кораблів. На крейсері "Маршал Устінов" розгорнуть потужний протикорабельний ракетний комплекс "Вулкан", а вісім бойових кораблів - носії крилатих ракет "Калібр".

Для постачання численного угруповання в Середземне море спрямований великий морський танкер Чорноморського флоту "Іван Бубнов".

Як зазначається, на думку військових експертів, угруповання виведене в море для підтримки наступу сирійської армії в провінції Ідліб - єдиному регіоні країни, що перебуває під контролем повстанців.

Раніше США попередили Росію про те, що у разі використання хімічної зброї режимом президента Сирії Асада, Вашингтон буде готовий завдати удару по Сирії.