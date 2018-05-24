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Росія направила на окупований Донбас 77-й "гумконвой"

У черговому "гумконвої" нібито знаходяться дитячі продуктові набори та обладнання для проведення аварійно-рятувальних робіт
Росія відправила на окупований Донбас 77-й конвой гуманітарної допомоги.
Росія направила на окупований Донбас 77-й "гумконвой" Фото: mchs.gov.ru

"Гуманітарна колона МНС Росії досягла пунктів пропуску "Донецьк" і "Матвєєв Курган" на російсько-українському кордоні. Всі автомобілі колони "пройшли необхідні митні процедури" у відповідності з міжнародним законодавством по доставці гуманітарних вантажів", - запевняють у прес-службі МНС РФ.

За даними відомства, у гумконвої міститься більше 400 тонн гуманітарного вантажу, що нібито складається з дитячих продуктових наборів та обладнання для проведення аварійно-рятувальних робіт.

Весь вантаж у повному обсязі буде розвантажуватися на пунктах прийому Донецької і Луганської областей і надалі його розподілять між регіонами окупованої території.

Нагадаємо, що на початку травня Росія направила на окуповані проросійськими бойовиками території Донбасу 76-й так званий гумконвой.

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24 05 2018 09:38
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