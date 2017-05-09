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Росія направила проект резолюції щодо миротворців на Донбасі Генсеку ООН

Цього тижня російську ініціативу обговорюватимуть експерти країн - членів Ради безпеки ООН
Постпред РФ при ООН Василь Небензя повідомив, що у вівторок російська сторона направила проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі Генсекретарю ООН та голові Ради безпеки ООН.
Росія направила проект резолюції щодо миротворців на Донбасі Генсеку ООН Володимир Путін: Фото: ria.ru

Цього тижня російську ініціативу обговорюватимуть експерти країн - членів Ради безпеки ООН, а її розгляд на більш високому рівні може розпочатися наступного тижня.

"Ми розраховуємо на змістовний діалог (у Радбезі ООН) щодо ініціативи, яка, на нашу думку, допоможе встановленню миру в цій частині України", -  розповів Небензя журналістам у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку у вівторок, інформує "Українська правда".

Як відомо,  5-го вересня президент РФ Володимир Путін заявив, що доручає міністру закордонних справ РФ внести до Ради безпеки ООН резолюцію щодо миротворців на Донбасі, але на свій манер.

Також Путін заявляє, що якщо США поставлять зброю в Україну, то проросійські бойовики можуть направити свою зброю в інші українські регіони.

Німецький міністр вважає, що заява Путіна – це можливість провести переговори про припинення вогню.

 
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05 09 2017 21:40
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