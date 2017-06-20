Росія перекинула на Донбас військових з Пензи, – розвідка

Речник Міноборони з питань АТО, полковник Олександр Мотузяник, заявив, що на неконтрольовану територію Донбасу прибули російські військові з Пензенської області Росії.

"За повідомленням ГРУ, на окуповану територію, йдеться про Дебальцеве і Горлівку, прибула група російських вояків на автомобілях з номерами, що зарезервовані за Пензенською областю. Там, зокрема, дислокуються 2 частини – навчальний центр ГРАУ (Головного ракетно-артилерійського управління), що готує артилеристів, а також 594 полк Російської гвардії", - резюмував Мотузяник, інформує "Українська правда".

Як відомо, у понеділок, 19 червня, генерал-майор, заступник керівника АТО Олександр Розмазнін повідомив, що українські військові 18 червня затримали випускників Санкт-Петербурзької медичної академії, які нібито випадково опинилися на Донбасі.

Нагадаємо, що за інформацією голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського на окупованому проросійськими бойовиками Донбасі на цей момент перебуває до 4 тис. російських військових, без урахування найманців, які воюють за гроші.