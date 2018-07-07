СПОРТ НОВИНИЗбірна Хорватії з футболу перемогла збірну Росії і вийшла до півфіналу Чемпіонату світу 2018.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Росія покинула Чемпіонат світу з футболу, Хорватія у півфіналі
Доля матчу вирішилася в серії післяматчевих пенальті
Фото: fifa.com
Основний час матчу, який відбувався в російському Сочі, команди зіграли внічию – 1:1.
У додатковий час збірні забили ще по одному голу – 2:2.
Доля гри вирішилася в серії післяматчевих пенальті – Росія програла Хорватії з рахунком 3:4.
Нагадаємо, збірна Англії сьогодні здолала команду Швеції з рахунком 2:0 та пробилася до 1/2 фіналу Чемпіонату світу-2018, де зіграє тепер зі збірною Хорватії.
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07 07 2018 23:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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