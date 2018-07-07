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Росія покинула Чемпіонат світу з футболу, Хорватія у півфіналі

Доля матчу вирішилася в серії післяматчевих пенальті
Збірна Хорватії з футболу перемогла збірну Росії і вийшла до півфіналу Чемпіонату світу 2018.
Росія покинула Чемпіонат світу з футболу, Хорватія у півфіналі Фото: fifa.com

Основний час матчу, який відбувався в російському Сочі, команди зіграли внічию – 1:1.

У додатковий час збірні забили ще по одному голу – 2:2.

Доля гри вирішилася в серії післяматчевих пенальті – Росія програла Хорватії з рахунком 3:4.

Нагадаємо, збірна Англії сьогодні здолала команду Швеції з рахунком 2:0 та пробилася до 1/2 фіналу Чемпіонату світу-2018, де зіграє тепер зі збірною Хорватії.

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07 07 2018 23:57
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