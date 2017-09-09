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Росія порушила 30 кримінальних справ щодо учасників АТО, – Генштаб

Будь-який український військовослужбовець може опинитися серед фігурантів
Слідчим комітетом Російської Федерації порушено 30 кримінальних справ стосовно учасників АТО на Донбасі.
Росія порушила 30 кримінальних справ щодо учасників АТО, – Генштаб Владислав Селезньов. Фото: radiosvoboda.org

Про це повідомив начальник прес-служби Генштабу Збройних сил України Владислав Селезньов в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Ми отримуємо інформацію з відкритих джерел щодо рішень, які приймає слідчий комітет Російської Федерації про порушення кримінальних справ у відношенні учасників АТО на сході нашої країни", – повідомив начальник прес-служби ВСУ.

За словами Селезньова, порушено 30 кримінальних справ щодо українських військових. Він зазначив, що ряд справ порушено безособово. Будь-який з українських військовослужбовців може потрапити в список фігурантів.

"До складу цих кримінальних справ або щодо посадових осіб різного рівня, починаючи від головнокомандувача ЗСУ генерала армії Віктора Муженка, завершуючи командирами частин і підрозділів, які виконували або виконують зараз завдання в районах проведення АТО. Є ряд кримінальних справ, які порушені безособово. Тобто фактично будь-який з українських військовослужбовців, які виконували завдання на сході нашої країни, може потрапити в число фігурантів цих кримінальних справ", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, наразі на окупованих територіях Донбасу перебуває близько 6 тис. російських військовослужбовців та до 40 тис. бойовиків.

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09 09 2017 20:40
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