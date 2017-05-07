Росія продовжила санкції щодо України та країн Заходу

У російському уряді зазначили, що обмеження спрямовано на поширення спеціальних відповідних економічних заходів на окремі держави з урахуванням ступеня їхнього залучення до санкційного режиму проти РФ

Уряд Росії продовжив до 31 грудня 2018 року обмеження щодо ряду країн Заходу, а також України у відповідь на введені ними санкції.

"Продовжено з 1 січня по 31 грудня 2018 року заборону на ввезення до Росії окремих видів сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства, країною походження яких є Сполучені Штати Америки, країни Європейського Союзу, Канада, Австралія, Королівство Норвегія, Україна, Республіка Албанія, Чорногорія, Республіка Ісландія і Князівство Ліхтенштейн", - йдеться у постанові, яку опубліковано на сайті уряду.

У російському уряді зазначили, що обмеження спрямовано на поширення спеціальних відповідних економічних заходів на окремі держави з урахуванням ступеня їхнього залучення до санкційного режиму проти Росії.

Раніше, Росія офіційно зупинила платежі до Ради Європи і поставила під сумнів майбутні відносини із РЄ.