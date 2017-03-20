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Росія проводить в Криму масштабні військові навчання

Всього за тривогою були підняті понад 2,5 тисячі десантників і близько 600 одиниць бойової техніки
На полігоні Опук в Криму стартували командно-штабні навчання ВДВ, у маневрах також беруть участь кораблі Чорноморського флоту і сили ВКС.
Росія проводить в Криму масштабні військові навчання Фото: EPA / UPG

"Вперше в історії російської армії в рамках навчань ВДВ одразу три наших з'єднання були одночасно підняті за тривогою і частково перекинуті до Криму зі штатним озброєнням і технікою", - командувач ВДВ, генерал Андрій Сердюков, інформують "РИА Новости".

За його словами, в навчаннях задіяні військовослужбовці Новоросійської десантно-штурмової дивізії, а також Камишинської і Улан-Уденської окремих десантно-штурмових бригад. Всього за тривогою були підняті понад 2,5 тисячі десантників і близько 600 одиниць бойової техніки.

Нагадаємо, 2 березня Росія підняла по тривозі ряд з'єднань і військових частин, які дислокуються в Карачаєво-Черкесії, Чеченській республіці Дагестан і окупованому Криму.

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20 03 2017 10:49
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