Росія пригнала на окупований Донбас черговий "гумконвой"
Про це повідомила прес-служба Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ).
Місія спостерігала за прибуттям російського конвою на КПП "Донецьк" 26 жовтня.
Проходженням конвою з 12 вантажних автомобілів з написом "гуманітарна допомога від Російської Федерації" і 5 допоміжних транспортних засобів керувала група міністерства з надзвичайних ситуацій РФ.
Наголошується, що російські співробітники МНС відкрили брезент вантажівок, а прикордонники і митники провели "візуальне спостереження ззовні". За процесом постерігали і троє українських прикордонників і двоє митників, яких постійно супроводжували двоє озброєних чоловіків у камуфляжі.
Нагадаємо, що попередня автомобільна колона з так званою "гуманітарною допомогою" вирушила з Росії на тимчасово окупований Донбас ще 24 серпня.
Раніше Міністерство закордонних справ України протестувало проти незаконного в'їзду в Україну 67-го "гуманітарного конвою" Росії.
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