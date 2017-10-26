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Росія пригнала на окупований Донбас черговий "гумконвой"

Місія спостерігала за прибуттям російського конвою на КПП "Донецьк" 26 жовтня
Російське міністерство з надзвичайних ситуацій доставило в на Донбас черговий "гумконвой"
Росія пригнала на окупований Донбас черговий "гумконвой" Фото: АFР

Про це повідомила прес-служба Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ).

Місія спостерігала за прибуттям російського конвою на КПП "Донецьк" 26 жовтня.

Проходженням конвою з 12 вантажних автомобілів з написом "гуманітарна допомога від Російської Федерації" і 5 допоміжних транспортних засобів керувала група міністерства з надзвичайних ситуацій РФ.

Наголошується, що російські співробітники МНС відкрили брезент вантажівок, а прикордонники і митники провели "візуальне спостереження ззовні". За процесом постерігали і троє українських прикордонників і двоє митників, яких постійно супроводжували двоє озброєних чоловіків у камуфляжі.

Нагадаємо, що попередня автомобільна колона з так званою "гуманітарною допомогою" вирушила з Росії на тимчасово окупований Донбас ще 24 серпня.

Раніше Міністерство закордонних справ України протестувало проти незаконного в'їзду в Україну 67-го "гуманітарного конвою" Росії.

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26 10 2017 22:37
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