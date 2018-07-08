CУСПІЛЬСТВО НОВИНИРосійська Федерація постійно блокує роботу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі, щоб приховати від світу катастрофи, які вона там створила.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Росія приховує катастрофу, яку створила на Донбасі – Волкер
Він додав, що прийшов час для миру в Україні
Фото: EPA/UPG
"Росія не хоче, щоб світ побачив гуманітарну, економічну і екологічну катастрофи, які вона створила на Донбасі", - написав спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер в Тwitter.
Він додав, що прийшов час для миру в Україні.
Russia & its forces routinely block @OSCE_SMM in violation of its commitments.
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07 08 2018 21:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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