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Росія приховує катастрофу, яку створила на Донбасі – Волкер

Він додав, що прийшов час для миру в Україні
Російська Федерація постійно блокує роботу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі, щоб приховати від світу катастрофи, які вона там створила.
Росія приховує катастрофу, яку створила на Донбасі – Волкер Фото: EPA/UPG

"Росія не хоче, щоб світ побачив гуманітарну, економічну і екологічну катастрофи, які вона створила на Донбасі", - написав спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер в Тwitter.

Він додав, що прийшов час для миру в Україні.

 

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07 08 2018 21:25
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