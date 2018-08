Росія приховує катастрофу, яку створила на Донбасі – Волкер

"Росія не хоче, щоб світ побачив гуманітарну, економічну і екологічну катастрофи, які вона створила на Донбасі", - написав спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер в Тwitter.

Він додав, що прийшов час для миру в Україні.

Russia & its forces routinely block @OSCE_SMM in violation of its commitments.