Росія приховує катастрофу, яку створила на Донбасі – Волкер Він додав, що прийшов час для миру в Україні

Російська Федерація постійно блокує роботу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі, щоб приховати від світу катастрофи, які вона там створила.

Фото: EPA/UPG

"Росія не хоче, щоб світ побачив гуманітарну, економічну і екологічну катастрофи, які вона створила на Донбасі", - написав спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер в Тwitter. Він додав, що прийшов час для миру в Україні. Russia & its forces routinely block @OSCE_SMM in violation of its commitments.

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