Росія розширила санкції проти українських компаній та осіб
Про підписання розширеного списку повідомив прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв у своєму Twitter.
Таке рішення ухвалили "для захисту інтересів російської держави, компаній та громадян Росії", зазначив він.
Підписаною постановою списки розширено загалом більш ніж на 200 осіб і організацій, інформує "ТАСС" з посиланням на прес-службу російського кабміну.
Як відомо, 1-го листопада прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав постанову уряду про заходи щодо реалізації указу глави російської держави "Про застосування спеціальних економічних заходів у зв'язку з недружніми діями України щодо громадян і юридичних осіб РФ".
Документом запроваджуються спеціальні економічні заходи щодо фізичних і юридичних осіб України, вони поширюються на 322 фізичних особи та 68 юридичних осіб. Йдеться про замороження рахунків, цінних паперів і майна на території Росії, а також про заборону на виведення капіталу за межі РФ.
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