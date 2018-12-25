Росія розширила санкції проти українських компаній та осіб

Хто саме потрапив до списку поки невідомо

Росія розширила перелік українських компаній та фізичних осіб, на яких наклала санкції.

Про підписання розширеного списку повідомив прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв у своєму Twitter.

Таке рішення ухвалили "для захисту інтересів російської держави, компаній та громадян Росії", зазначив він.

Підписаною постановою списки розширено загалом більш ніж на 200 осіб і організацій, інформує "ТАСС" з посиланням на прес-службу російського кабміну.

Як відомо, 1-го листопада прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав постанову уряду про заходи щодо реалізації указу глави російської держави "Про застосування спеціальних економічних заходів у зв'язку з недружніми діями України щодо громадян і юридичних осіб РФ".

Документом запроваджуються спеціальні економічні заходи щодо фізичних і юридичних осіб України, вони поширюються на 322 фізичних особи та 68 юридичних осіб. Йдеться про замороження рахунків, цінних паперів і майна на території Росії, а також про заборону на виведення капіталу за межі РФ.