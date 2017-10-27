Росія розширила список заборонених на ввезення продуктів з ЄС та США
"В перелік сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства, заборонених до ввезення в Росію, включені живі свині, а також окремі види харчових субпродуктів і жирів сільськогосподарських тварин. Введені обмеження на ввезення товарів не позначаться на забезпеченні внутрішніх потреб Росії", - йдеться у постанові, опублікованій на сайті російського уряду.
Документ доповнив постанову від 7 серпня 2014 року, якою Росія запровадила контрсанкції проти Заходу у відповідь на запровадження секторальних санкцій.
Потім дія постанови неодноразово продовжувалася. Нинішні контр санкції РФ діють до кінця 2018 року.
Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін підписав указ про введення санкцій проти Північної Кореї згідно з резолюцією Радбезу ООН від 30 листопада 2016 року.
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