Росія запровадила санкції проти КНДР

Вводяться додаткові заборони на торгово-економічну, банківсько-фінансову та науково-технічну взаємодію з КНДР

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про введення санкцій проти Північної Кореї згідно з резолюцією Радбезу ООН від 30 листопада 2016 року.

Документ оприлюднено 16 жовтня на Офіційному інтернет-порталі правової інформації.

Указ містить перелік фізичних і юридичних осіб, пов'язаних з ядерною програмою КНДР або її програмою з балістичних ракет, на які поширюється дія обмежень, пише "Інтерфакс".

Розширюються списки товарів подвійного призначення та інших предметів, ввезення яких до КНДР заборонено через їх потенційне використання для ракетно-ядерних програм країни.

Згідно з указом, вводяться додаткові заборони на торгово-економічну, банківсько-фінансову та науково-технічну взаємодію з КНДР.

Зокрема, забороняється придбання у КНДР міді, нікелю, срібла і цинку, при цьому зберігається виняток для проекту щодо транзиту російського вугілля по лінії "РЖД" через північнокорейський порт Раджин для подальшого вивезення у треті країни.

Протягом 90 днів з дня ухвалення резолюції мають бути закриті всі представництва банків РФ в КНДР. Фізичним особам та організаціям забороняється фінансування підтримки ведення торгівлі з КНДР державними чи приватними каналами.

Припиняється науково-технічне співробітництво за участю осіб або груп, що представляють КНДР, за винятком обмінів в галузі медицини; збільшується список спеціальностей, за якими заборонено навчання на території держав-членів ООН північнокорейських громадян.

Забороняється поставка нових вертольотів і морських суден до КНДР; з держреєстрації має бути знято всі морські судна, що перебувають у власності або під контролем КНДР; посилюються заходи огляду повітряних і морських суден КНДР на території держав-членів ООН.

Також розширюються адресні рестрикції щодо низки північнокорейських фізичних і юридичних осіб, а також списки продукції, зокрема "предмети розкоші", ввезення/вивезення яких до/з КНДР заборонено.

Натомість глава делегації КНДР, виступаючи 16 жовтня на пленарному засіданні Міжпарламентського союзу (МПС), який проходить в Санкт-Петербурзі, назвав санкції проти його країни державним тероризмом.

"Санкції проти КНДР спрямовані на повну зупинку зовнішньої торгівлі, навіть у тих областях, які стосуються виживання нашого народу. Це прояв державного тероризму", – заявив глава делегації КНДР, віце-спікер Верховного народного зібрання КНДР Ан Дон Чхун.

Нагадаємо, Рада Європейського союзу схвалила рішення про введення нових санкційних обмежень проти КНДР.

Державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив, американський президент хоче продовжувати працювати над дипломатичним рішенням північнокорейської загрози, однак до "падіння першої бомби".