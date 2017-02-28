Росія, скориставшись правом вето, заблокувала резолюцію про санкції щодо Сирії через хімзброю

Резолюція дозволяє запровадити санкції щодо осіб компаній, які мають відношення до атак із застосуванням хімічної зброї

Представники Російської Федерації в Раді Безпеки ООН, скориставшись правом вето, заблокували резолюцію про санкції щодо Сирії.

Резолюція пов'язана з можливим застосуванням хімічної зброї збройними силами Сирії і дозволяє ввести санкції щодо осіб компаній, які мають до атак із застосуванням хімічної зброї.

"Санкції передбачають заморожування грошових коштів, інших фінансових активів та економічних ресурсів; недопущення в'їзду або транзиту подсанкционных фізосіб через територію держав-членів ООН; заборона на прямі чи непрямі постачання, продаж або передачу сирійським владі хлору або предметів, зазначених у списках Конвенції з химоружию, а також всіх видів зброї, будь-яких вертольотів і пов'язаних з ними матеріальних засобів", - повідомляє "Інтерфакс".

За інформацією видання, початковий санкційний список, підготовлений ними, включає в себе 11 представників військового керівництва Сирії і 10 профільних установ.

Резолюцію підтримали дев'ять членів Ради Безпеки ООН, ще троє, включаючи Російську Федерацію, проголосували проти, а ще троє - утрималися.

Раніше Росія заявила, що застосує право вето до проекту резолюції Ради безпеки ООН, який пропонує ввести санкції щодо влади Сирії за використання нею хімічної зброї проти цивільного населення.

Зазначимо, військові злочини Росії і режиму Асада в сирійському місті Алеппо описані на 70 сторінках звіту американського аналітичного центру.