Росія стала головним імпортером українського озброєння

Головним імпортером українського озброєння у 2013-2017 роках була Росія.

Про це йдеться в доповіді Стокгольмського інституту дослідження проблем світу (SIPRI).

Так, за 2013-2017 роки Україна продала Росії зброї на 579 млн. На другому місці - Китай (485 млн), третє місце у Таїланду (301 млн).

На четвертому місці з продажу - Індія (222 млн), на п'ятому - Венесуела (145 млн).

У таблиці про імпорт зброї в Росію Україна теж позначена ключовим постачальником. Італія за 2013-2017 роки продала Росії зброї на 45 млн, Туреччина - на 16 млн. Чехія - на 11 млн.

Нагадаємо, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТ) зняло санкції з російського постачальника вугілля "Южтранс".