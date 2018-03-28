БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИГоловним імпортером українського озброєння у 2013-2017 роках була Росія.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Росія стала головним імпортером українського озброєння
На другому місці - Китай
Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua
Про це йдеться в доповіді Стокгольмського інституту дослідження проблем світу (SIPRI).
Так, за 2013-2017 роки Україна продала Росії зброї на 579 млн. На другому місці - Китай (485 млн), третє місце у Таїланду (301 млн).
На четвертому місці з продажу - Індія (222 млн), на п'ятому - Венесуела (145 млн).
У таблиці про імпорт зброї в Росію Україна теж позначена ключовим постачальником. Італія за 2013-2017 роки продала Росії зброї на 45 млн, Туреччина - на 16 млн. Чехія - на 11 млн.
Нагадаємо, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТ) зняло санкції з російського постачальника вугілля "Южтранс".
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