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Росія стягнула до кордону три дивізії, призначені для швидких наступальних дій, – Муженко

За словами Муженка, ці дивізії є ударними і призначені для ведення швидких наступальних дій
За словами начальника Генштабу ЗСУ Віктора Муженка, Російська Федерація наростила військову присутність на кордоні з Україною трьома мотострілецькими дивізіями, які по суті призначені для ведення швидких наступальних дій.
Росія стягнула до кордону три дивізії, призначені для швидких наступальних дій, – Муженко Фото: unian.ua

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Це третя (пункт постійної дислокації – Валуйки), 144-та (Смоленськ) та 150 (Новочеркаськ) мотострілецькі дивізії. Дуже символічним є обрання російським керівництвом саме цих з'єднань для розгортання на постійній основі біля східних кордонів України", – наголосив Муженко.

За його словами, організаційно-штатна структура, озброєння, та військова техніка, яка надходить на їх комплектування, свідчить про те, що ці російські дивізії є по своїй суті ударними і призначені для ведення швидких наступальних дій.

Нагадаємо, станом на 18:00 23 липня штаб АТО зафіксував обстріли незаконними збройними формуваннями селища Зайцеве, шахти Бутівка, позицій неподалік Авдіївки, а також біля селищ Кримське та Малинове.

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23 07 2017 22:20
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