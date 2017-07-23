Росія стягнула до кордону три дивізії, призначені для швидких наступальних дій, – Муженко
Про це повідомляє прес-служба відомства.
"Це третя (пункт постійної дислокації – Валуйки), 144-та (Смоленськ) та 150 (Новочеркаськ) мотострілецькі дивізії. Дуже символічним є обрання російським керівництвом саме цих з'єднань для розгортання на постійній основі біля східних кордонів України", – наголосив Муженко.
За його словами, організаційно-штатна структура, озброєння, та військова техніка, яка надходить на їх комплектування, свідчить про те, що ці російські дивізії є по своїй суті ударними і призначені для ведення швидких наступальних дій.
Нагадаємо, станом на 18:00 23 липня штаб АТО зафіксував обстріли незаконними збройними формуваннями селища Зайцеве, шахти Бутівка, позицій неподалік Авдіївки, а також біля селищ Кримське та Малинове.
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