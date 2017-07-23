Бойовики продовжують наражати на небезпеку місцеве населення на Донбасі, – штаб АТО

Станом на 18:00 23 липня штаб АТО зафіксував обстріли незаконними збройними формуваннями селища Зайцеве, шахти Бутівка, позицій неподалік Авдіївки, а також біля селищ Кримське та Малинове.

"Упродовж сьогоднішнього дня ситуація в зоні АТО залишалась стабільною. Кількість обстрілів з боку бандформувань наших позицій була не велика, проте бойовики і далі продовжили наражати на небезпеку місцеве населення", – повідомляє прес-центр штабу АТО.

Близько 11:00 незаконні збройні формування відкрили вогонь зі стрілецької зброї по оселях мирних мешканців селища Зайцеве. Внаслідок обстрілу повністю згоріли три будинки.

Також на Донецькому напрямку бойовики близько 1:00 ночі з гранатомету і стрілецької зброї били по опорних пунктах сил АТО неподалік Авдіївки.

"Вогнем у відповідь сили АТО примусили противника дотримуватись тиші. Крім того, дві міни калібру 82 міліметри бандити випустили по шахті Бутівка", – розповідають у штабі.

На Луганському напрямку стрілецька зброя бойовиків працювала неподалік селищ Кримське та Малинове.

"Сьогодні зону АТО, зокрема прифронтову Авдіївку, відвідав спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер. Американського посадовця глибоко вразили зруйновані війною житлові будинки, розповіді місцевих жителів про обстріли та окупацію. За словами Волкера світова спільнота має зробити все, аби ця жахлива війна припинилась, а Україна відновила цілісність та суверенітет", – додають у штабі АТО.

Нагадаємо, минула доба не стала повністю спокійною в зоні проведення АТО. Якщо з опівночі і до 18 години спостерігалось відносне затишшя, то вже у вечірній час бойовики знову активізували вогневі провокації.