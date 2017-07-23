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Бойовики знову активізували вогневі провокації вночі, - штаб

За минулу добу незаконні збройні формування 18 разів порушили перемир'я.
Доба що минула не стала повністю спокійною в зоні проведення АТО. Якщо з опівночі і до 18 години спостерігалось відносне затишшя, то вже у вечірній час бойовики знову активізували вогневі провокації.
Бойовики знову активізували вогневі провокації вночі, - штаб Фото: ukrafoto.com

Так після 18 години, на Луганському напрямку, зі стрілецької зброї і гранатометів бандити обстріляли наші позиції в районі населених пунктів Новозванівка, Жовте, Новотошківське, Кримське, інформує прес-центр штабу АТО.

На Донецькому напрямку злочинці о 20 і 21.30 били з мінометів калібру 120 і 82 міліметри, гранатометів та великокаліберних кулеметів по опорних пунктах сил АТО неподалік Авдіївки. Щільним вогнем у відповідь наші бійці змусили противника припинити обстріли. Крім того, бандформування застосували гранатомети в районі шахти Бутівка, а по Луганському працювала ворожа БМП. 

На Маріупольському напрямку близько 20 та 22 години під ворожий мінометний вогонь потрапили позиції сил АТО у Красногорівці. 

Загалом, за минулу добу, незаконні збройні формування 18 разів порушили перемир’я. У найбільш гострих ситуаціях, сили АТО відкривали вогонь у відповідь із великокаліберних кулеметів та гранатометів.

Нагадаємо, що глава СБУ Василь Грицак заявив, що на території України загинули декілька тисяч російських військових і найманців.

Спостережні патрулі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, яких заблокували на блокпосту в окупованому Новоазовську, зафіксували рух військового транспорту від кордону з Російською Федерацією.

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23 07 2017 10:40
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