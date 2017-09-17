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Росія та Ірак відновили припинене 13 років тому авіасполучення

Авіасполучення між країнами було припинено у 2004 році за ініціативи РФ
Росія та Ірак відновили авіасполучення після 13 років перерви.
Росія та Ірак відновили припинене 13 років тому авіасполучення Фото: ria.ru

Сьогодні, 17 вересня, літак авіакомпанії Iraqi Airways здійснив перший політ до Москви, повідомляє "РИА Новости". Літак приземлився в аеропорту "Внуково".

На борту авіалайнера прибула делегація Іраку на чолі з міністром транспорту країни Каземі Хамамі.

Зазначається, що влади країн домовилися про відновлення регулярного прямого сполучення ще у 2015 році. Тоді було домовлено також розглянути можливість рейсів в іракське місто Ербіль та Санкт-Петербург і Казань у Росії.

Авіасполучення між країнами було припинено у 2004 році за ініціативи Росії. Офіційною причиною РФ називала відсутність безпеки для пілотів і пасажирів у зв'язку із загостренням військового конфлікту.

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17 09 2017 20:20
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