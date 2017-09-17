Росія та Ірак відновили припинене 13 років тому авіасполучення

Авіасполучення між країнами було припинено у 2004 році за ініціативи РФ

Росія та Ірак відновили авіасполучення після 13 років перерви.

Сьогодні, 17 вересня, літак авіакомпанії Iraqi Airways здійснив перший політ до Москви, повідомляє "РИА Новости". Літак приземлився в аеропорту "Внуково".

На борту авіалайнера прибула делегація Іраку на чолі з міністром транспорту країни Каземі Хамамі.

Зазначається, що влади країн домовилися про відновлення регулярного прямого сполучення ще у 2015 році. Тоді було домовлено також розглянути можливість рейсів в іракське місто Ербіль та Санкт-Петербург і Казань у Росії.

Авіасполучення між країнами було припинено у 2004 році за ініціативи Росії. Офіційною причиною РФ називала відсутність безпеки для пілотів і пасажирів у зв'язку із загостренням військового конфлікту.