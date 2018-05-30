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Росія відкинула пропозицію про обмін своїх громадян, - Геращенко

До старту ЧС-2018 звільнити українських політв'язнів не вдасться
Росія відкинула пропозицію передати 23 росіян для звільнення українських політв'язнів.
Росія відкинула пропозицію про обмін своїх громадян, - Геращенко Ірина Геращенко. Фото: Liga.net

"Я в гуманітарній групі і наші представники в ТКГ поставили пряме і очевидне запитання росіянам: яка відповідь РФ на ініціативу України про передання 23 засуджених росіян для звільнення українців у в'язницях РФ. Ми ще раз звернулися до росіян з ініціативою звільнити ув'язнених українців до старту мундіалю. Позиція росіян феєрична (дослівно): Росія - не учасник конфлікту, тому в Мінську не може обговорюватися тема визволення українців з російських в'язниць і росіян з українських.

А "республіки" заносять цих росіян до списку, оскільки вони їм "допомагали воювати" і жили на Донбасі до 14 року... Довелося поставити уточнювальне запитання: чи означає це, що РФ "своїх кидає" і фактично відмовляється від захисту своїх громадян? Відповіді немає", - повідомила у Facebook перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі у Мінську Ірина Геращенко за підсумками засідання ТКГ в середу.

Раніше Геращенко заявляла про те, що бойовики вимагають передати їм 80 засуджених в обмін на 15 полонених українців.

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30 05 2018 20:37
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