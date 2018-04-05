Бойовики вимагають передати їм 80 засуджених в обмін на 15 полонених українців, - Геращенко

В цілому, за словами Геращенко, засідання гуманітарної підгрупи в п'ятницю було безрезультатним

Представник України у підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи, уповноважений президента з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявляє про те, що бойовики вимагають передати їм 80 засуджених в обмін на 15 полонених українців.

"Представники ОРДЛО, повністю контрольовані РФ, включають росіян в списки "ополченців", вимагають від української сторони негайного звільнення беркутівців, терористів, росіян, вимагають передати їм більше 80 злочинців і кажуть, що віддадуть нам не більш 15 наших громадян. Це неприйнятно", - написала Геращенко у Facebook.

За її словами, у п'ятницю українська сторона знову не отримала відповідь Росії на ініціативу передати 23 ув'язнених в українських в'язницях росіян в обмін на українців, що містяться в російських в'язницях за політичними мотивами.

Вона також повідомила, що на засіданні в п'ятницю українська сторона зробила компромісну пропозицію для звільнення полонених українців, однак не уточнила в чому воно полягає.

"Якщо було б бажання з іншого боку, то наступний етап визволення відбувся б дуже швидко, ми до нього готові", - додала Геращенко.

У цілому, за її словами, засідання гуманітарної підгрупи в п'ятницю було безрезультатним.