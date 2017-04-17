Росія вперше показала військову базу в Арктиці, – ФОТО
Про це повідомляє "Громадське".
На офіційному сайті Міноборони РФ розміщено проект віртуальної екскурсії військовою базою.
Фото: mil.ru
Військова інфраструктура складається з численних споруд спецпризначення, пунктів управління, автономного енергоблоку, спеціалізованих складів та сховищ.
В екскурсії демонструється, як обладнані кімнати для проживання військовослужбовців, офіцерська їдальня, тренажерний і кіноконцертний зали, бібліотека, оранжерея та медичний блок.
Фото: mil.ru
Зазначається, що на території бази зможе автономно проживати протягом півтора року військовий підрозділ з 150 осіб.
Фото: mil.ru
Нагадаємо, в 2015 році американський сенатор Маккейн закликав до стримування неоімперіалістичних амбіцій Путіна, що поширюються на Україну, Балтійські країни, а також Арктику і Північну Атлантику.
У 2016 році Росія представила в ООН заявку на розширення своїх володінь у Північному Льодовитому океані.
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