Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Росія вперше показала військову базу в Арктиці, – ФОТО

На території бази зможе півтора року автономно проживати військовий підрозділ зі 150 осіб
Міністерство оборони Російської Федерації вперше продемонструвало військову базу "Арктичний трилисник", зведену для військовослужбовців на острові Олександри архіпелагу Земля Франца-Йосипа в Арктиці.
Росія вперше показала військову базу в Арктиці, – ФОТО Фото: mil.ru

Про це повідомляє "Громадське".

На офіційному сайті Міноборони РФ розміщено проект віртуальної екскурсії військовою базою.


Фото: mil.ru

Військова інфраструктура складається з численних споруд спецпризначення, пунктів управління, автономного енергоблоку, спеціалізованих складів та сховищ.

В екскурсії демонструється, як обладнані кімнати для проживання військовослужбовців, офіцерська їдальня, тренажерний і кіноконцертний зали, бібліотека, оранжерея та медичний блок.


Фото: mil.ru

Зазначається, що на території бази зможе автономно проживати протягом півтора року військовий підрозділ з 150 осіб.


Фото: mil.ru

Нагадаємо, в 2015 році американський сенатор Маккейн закликав до стримування неоімперіалістичних амбіцій Путіна, що поширюються на Україну, Балтійські країни, а також Арктику і Північну Атлантику.

У 2016 році Росія представила в ООН заявку на розширення своїх володінь у Північному Льодовитому океані.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 04 2017 18:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Рік конфліктів від прем

Рік конфліктів від прем'єра "всіх позвільняю" Гройсмана

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.