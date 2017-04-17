Росія вперше показала військову базу в Арктиці, – ФОТО

На території бази зможе півтора року автономно проживати військовий підрозділ зі 150 осіб

Міністерство оборони Російської Федерації вперше продемонструвало військову базу "Арктичний трилисник", зведену для військовослужбовців на острові Олександри архіпелагу Земля Франца-Йосипа в Арктиці.

Про це повідомляє "Громадське".

На офіційному сайті Міноборони РФ розміщено проект віртуальної екскурсії військовою базою.



Фото: mil.ru

Військова інфраструктура складається з численних споруд спецпризначення, пунктів управління, автономного енергоблоку, спеціалізованих складів та сховищ.

В екскурсії демонструється, як обладнані кімнати для проживання військовослужбовців, офіцерська їдальня, тренажерний і кіноконцертний зали, бібліотека, оранжерея та медичний блок.



Фото: mil.ru

Зазначається, що на території бази зможе автономно проживати протягом півтора року військовий підрозділ з 150 осіб.



Фото: mil.ru

Нагадаємо, в 2015 році американський сенатор Маккейн закликав до стримування неоімперіалістичних амбіцій Путіна, що поширюються на Україну, Балтійські країни, а також Арктику і Північну Атлантику.

У 2016 році Росія представила в ООН заявку на розширення своїх володінь у Північному Льодовитому океані.