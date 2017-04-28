Росія вперше з 2013 року транслюватиме бій Кличка
У прямій трансляції поєдинок українця проти британця Ентоні Джошуа покаже спортивний канал "Матч ТВ".
Востаннє поєдинок Кличка у тамтешньому ефірі був 5 жовтня 2013 року, коли наш боксер декласував росіянина Олександра Повєткіна. Наступні бої українця проти австралійця Алекса Леапаї, болгарина Кубрата Пулєва, американця Брайанта Дженнінгса та британця Тайсона Ф'юрі росіянам не показували, - інформує "Еспресо".
Нагадаємо, бій між Володимиром Кличком та Ентоні Джошуа відбудеться 29 квітня 2017 року в Лондоні на стадіоні "Вемблі". Наживо за протистоянням кращих боксерів-суперважковаговиків сучасності спостерігатимуть 90 тис. уболівальників. Поєдинок покажуть більш ніж в 150 країнах світу. На кону у поєдинку двох олімпійських чемпіонів стоятимуть пояси IBF, IBO та титул суперчемпіона WBA.
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