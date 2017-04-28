Росія вперше з 2013 року транслюватиме бій Кличка

Востаннє поєдинок Кличка у тамтешньому ефірі був 5 жовтня 2013 року, коли наш боксер декласував росіянина Олександра Повєткіна

Після тривалої перерви російське телебачення знову покаже бій українського боксера Володимира Кличка.

У прямій трансляції поєдинок українця проти британця Ентоні Джошуа покаже спортивний канал "Матч ТВ".

Востаннє поєдинок Кличка у тамтешньому ефірі був 5 жовтня 2013 року, коли наш боксер декласував росіянина Олександра Повєткіна. Наступні бої українця проти австралійця Алекса Леапаї, болгарина Кубрата Пулєва, американця Брайанта Дженнінгса та британця Тайсона Ф'юрі росіянам не показували, - інформує "Еспресо".