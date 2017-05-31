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Росія видворила двох естонських дипломатів

Дипломати мають п'ять днів, щоб покинути територію РФ
Росія оголосила двох естонських дипломатів персонами нон грата, серед яких генконсул республіки в Санкт-Петербурзі, в якості відповіді на дії Талліна, який 26 травня наказав без пояснення причин двом співробітникам російської дипслужби покинути Естонію.
Росія видворила двох естонських дипломатів Фото: err.ee

Російська влада вручили ноту послу Естонії в Москві Арті Хілпусу в зв'язку з висилкою двох російських дипломатів з країни і оголосили персонами нон грата двох співробітників дипломатичної місії Естонії. Повідомлення про це опубліковано на сайті Міністерства закордонних справ Росії.

Зовнішньополітичне відомство наказало генеральному консулу Естонії в Санкт-Петербурзі Яанус Кірікмяе і керівнику Псковської канцелярії генконсульства Естонії в Санкт-Петербурзі Крістену Канарику протягом п'яти днів покинути Росію.

"З російського боку знову підкреслено, що триває деструктивна лінія естонської влади неминуче самим негативним чином позначиться на двосторонніх відносинах. Вся відповідальність за наслідки такої політики лежить на естонській стороні", - йдеться в повідомленні прес-служби відомства.

Самі дії естонської влади в Москві назвали "недружньою акцією".

Нагадаємо, 26 травня в Естонії генконсулу РФ в Нарві Дмитру Казьоннову і консулу Андрію Сургаеву вручили ноту. Тепер вони повинні покинути країну.

Сьогодні Росія оголосила п'ятьох співробітників молдовської дипломатичної місії в Москві персонами нон грата. Раніше прем'єр-міністр Чорногорії Душко Маркович, голова парламенту Іван Брайовіч і президент Демократичної партії соціалістів Міло Джуканович потрапили в чорний список громадян, яким заборонений в'їзд в Росію.

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