Росія залучила бойові вертольоти до супроводу українських кораблів
"О 13.12 зафіксовано захід двох ударних вертольотів ЗС РФ Ка-52 на бойовий курс із захватом на супроводження бортовими системами управління зброєю катерів Військово-Морських Сил ЗС України", - повідомляють ВМС ЗСУ в Facebook.
"О 13.42 за інформацією Керчтрафікконтролю на проході мосту перекрито рух в обидві сторони в зв’язку з посадкою на мілину танкера перед мостом зі сторони Азовського моря, рух протокою закритий в обидві сторони. Варто зазначити, що дана інформація поки що не підтверджується міжнародною системою контролю судноплавства", - додали в ВМС ЗСУ.
Там також наполягають, що диспетчери російських портів Керч та Кавказ у неділю зранку не відповідали на виклики кораблів українських ВМС.
Нагадаємо, що Росія звинувачує Україну у перетині кордону українськими військовими кораблями.
За словами російських прикордонників, "українські кораблі небезпечно маневрують, не підкоряються вимогам російської влади".
Раніше, корабель РФ протаранив український військовий буксир в Азовському морі. Унаслідок тарану в українського буксиру пошкодився головний двигун, обшивка та леєрне огородження, також втрачено рятувальний плотик.
Також, Росія закрила Керченську протоку після того, як вранці, 25 листопада, російський корабель здійснив таран рейдового буксира Збройних Сил України.
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