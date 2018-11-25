Росія залучила бойові вертольоти до супроводу українських кораблів

Росія залучила ударні вертольоти Збройних Сил до супроводу катерів Військово-морських сил України.

"О 13.12 зафіксовано захід двох ударних вертольотів ЗС РФ Ка-52 на бойовий курс із захватом на супроводження бортовими системами управління зброєю катерів Військово-Морських Сил ЗС України", - повідомляють ВМС ЗСУ в Facebook.

"О 13.42 за інформацією Керчтрафікконтролю на проході мосту перекрито рух в обидві сторони в зв’язку з посадкою на мілину танкера перед мостом зі сторони Азовського моря, рух протокою закритий в обидві сторони. Варто зазначити, що дана інформація поки що не підтверджується міжнародною системою контролю судноплавства", - додали в ВМС ЗСУ.

Там також наполягають, що диспетчери російських портів Керч та Кавказ у неділю зранку не відповідали на виклики кораблів українських ВМС.