Росія запросила адміністрацію Трампа на сирійські переговори, – The Washigton Post
Запрошення надійшло 28 грудня, коли посол Росії в США Сергій Кісляк зателефонував до Майкла Флінна, кандидатуру якого Трамп висунув на пост радника з питань національної безпеки, повідомляє The Washigton Post із посиланням на джерела майбутньої адміністрації.
Кісляк натомість повідомив, що "ніякого рішення не було прийнято" і що у нього наразі немає ніякої додаткової інформації щодо участі США.
Слід зазначити, що адміністрація Барака Обами раніше виключала можливітсь участі у переговорах в Астані.
Як пише The Washigton Post, участь США, особливо якщо угода буде досягнута, буде першою ознакою розширення американо-російського співробітництва.
У п'ятницю прес-секретар президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана заявив, що США братимуть участь в переговорах, які заплановані на 23 січня, через три дні після інавгурації Трампа.
Водночас речник Державного департаменту США Марк Тонер заявив напередодні, що "формальне запрошення" для участі в переговорах у Астані до нинішнього американського уряду не надходило.
Зазначається, що хоча багато представників адміністрації Обами покинули сподівання на мирне врегулювання проблеми в Сирії, адміністрація оголосила про згоду на зустрічі в Астані, навіть без офіційного запрошення.
Нагадаємо, кандидат на пост держсекретаря в адміністрації новообраного президента США Дональда Трампа Рекс Тіллерсон заявив, що не вважає президента РФ Володимира Путіна злочинцем.
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