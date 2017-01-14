Росія запросила адміністрацію Трампа на сирійські переговори, – The Washigton Post

Участь США у сирійських переговорах може стати першою ознакою розширення американо-російського співробітництва

Росія запросила представників нової адміністрації Дональда Трампа на сирійські мирні переговори, які в цьому місяці пройдуть в Астані і в яких братимуть участьТуреччина та Іран

Запрошення надійшло 28 грудня, коли посол Росії в США Сергій Кісляк зателефонував до Майкла Флінна, кандидатуру якого Трамп висунув на пост радника з питань національної безпеки, повідомляє The Washigton Post із посиланням на джерела майбутньої адміністрації.

Кісляк натомість повідомив, що "ніякого рішення не було прийнято" і що у нього наразі немає ніякої додаткової інформації щодо участі США.

Слід зазначити, що адміністрація Барака Обами раніше виключала можливітсь участі у переговорах в Астані.

Як пише The Washigton Post, участь США, особливо якщо угода буде досягнута, буде першою ознакою розширення американо-російського співробітництва.

У п'ятницю прес-секретар президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана заявив, що США братимуть участь в переговорах, які заплановані на 23 січня, через три дні після інавгурації Трампа.

Водночас речник Державного департаменту США Марк Тонер заявив напередодні, що "формальне запрошення" для участі в переговорах у Астані до нинішнього американського уряду не надходило.

Зазначається, що хоча багато представників адміністрації Обами покинули сподівання на мирне врегулювання проблеми в Сирії, адміністрація оголосила про згоду на зустрічі в Астані, навіть без офіційного запрошення.

Нагадаємо, кандидат на пост держсекретаря в адміністрації новообраного президента США Дональда Трампа Рекс Тіллерсон заявив, що не вважає президента РФ Володимира Путіна злочинцем.