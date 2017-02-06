Росія зняла ембарго з турецьких продуктів

Росія зняла ембарго на ввезення турецьких продуктів, за винятком томатів.

Відповідна постанова опублікована в п'ятницю, 2 червня, на сайті кабміну.

У документі зазначається, що з-під заборони вийшли заморожені частини тушок, субпродукти домашніх курей та індиків, свіжі або охолоджені огірки та корнішони, свіжі яблука, груші, виноград, суниця і полуниця. Крім того, знято обмеження для організацій, що знаходяться під турецькою юрисдикцією, для виконання робіт і надання послуг.

Консультації щодо поставок турецьких томатів вестимуться до кінця літа - про це заявив віце-прем'єр Аркадій Дворкович на полях ПМЕФ-2017, передає РІА Новини. За його словами, в окремі сезони вітчизняним переробним підприємствам потрібно дешеву сировину для виробництво соусів або соків.

1 червня міністр сільського господарства Олександр Ткачов заявив, що дія ембарго відносно турецьких помідорів триватиме ще як мінімум три роки. За цей час вітчизняні фермери зможуть збільшити виробництво томатів. В даний час вирощується 800 тисяч тонн цих овочів, а щоб повністю покрити потреби російського ринку, необхідно ще 0,5 мільйона тонн.

Нагадаємо, 31 травня президент Росії Володимир Путін підписав указ про скасування деяких економічних заходів щодо Туреччини.

Нещодавно президент РФ Володими Путін заявив, що стосунки Росії з Туреччиною повністю відновлено, Москва оголосила про завершення кризи, яка настала між країнами після збиття Туреччиною російського бомбардувальника Су-24.